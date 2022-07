Furti in case e negozi, fra Sora e Sant'Elia Fiumerapido: tre arresti

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. In tre, legati dal vincolo di parentela, finiscono in manette. Indagato anche un quarto uomo estraneo, però, alla famiglia. Sono stati arrestati stamattina dai Carabinieri della Compagnia di Sora a seguito di un’accurata indagine partita nel 2019 quando sono iniziati i colpi all’interno di appartamenti ed esercizi commerciali da parte della banda. Si tratta di tre uomini residenti a Sant’Elia Fiumerapido. Mesi di indagine, coordinati dalla procura della Repubblica di Cassino che ha emesso il provvedimento di carcerazione eseguito oggi.