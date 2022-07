Domenica 17 Luglio 2022, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Comune di Arpino citato da una ragazza del posto che chiede un risarcimento di 120.000 euro. Il motivo? Una rovinosa caduta avvenuta nel settembre del 2014 che le ha procurato un gravissimo infortunio. Era una giornata come tante quando la giovane uscì da uno studio medico dove aveva effettuato una visita che sorge nei pressi della salita dell'Arco quando, lungo la terza rampa, inciampò in una profonda buca che si era aperta su uno degli scalini. Dovette intervenire il 118 per le fratture che riportò cadendo a terra. I sanitari la trasportarono al pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima trinità di Sora con una prognosi anche abbastanza seria. Sono trascorsi ben otto anni dal sinistro e il procedimento giudiziario, davanti al tribunale civile di Cassino, va avanti da tre anni.

Per l'amministrazione Rea, che all'epoca dei fatti già era in carica da poco meno di due anni, una bella patata bollente. Domani, 18 luglio è stata fissata l'udienza. Il consulente tecnico nominato dal tribunale relazionerà sull'esito delle perizie effettuate così come farà anche quello di parte e quello nominato dal Comune. Ancora una volta la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria hanno conseguenze pesantissime andando a gravare pesantemente sulle casse del Comune. Sono tante non solo nella città di Cicerone ma anche nella vicina Sora e nei comuni limitrofi le cause tra privati ed enti che spesso si risolvono proprio con il ristoro dei danni subiti.

Roberta Pugliesi

