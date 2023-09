Sora, minorenne beccato con la droga grazie al fiuto del cane poliziotto Isco

Denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un minorenne trovato con 10 dosi di hashish. Servizi straordinari di controllo della Polizia di Stato ieri a Sora. Il Questore, Domenico Condello, ha predisposto un dispositivo con l’impiego di operatori del Commissariato di Sora e dei rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e del Reparto Cinofili di Nettuno. Per le “specialità” è stato previsto l’intervento della Polizia Stradale con la predisposizione di servizi mirati al controllo del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con particolare attenzione alle cosiddette norme comportamentali inerenti l’uso del telefono durante la guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Effettuati controlli anche alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, alle sale giochi e scommesse, in cui sono stati verificati il rispetto della normativa vigente ed il possesso dei requisiti.

Nel corso delle operazioni sono state complessivamente controllate 300 persone, verificata la regolarità di oltre 122 veicoli, con l’emissione di 40 contravvenzioni al Codice della Strada ed il sequestro di 15 grammi di sostanza stupefacente.

Un minorenne di nazionalità straniera è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di 9 dosi di sostanza stupefacente tipo hashish, grazie all’infallibile fiuto di Isco, cane della Squadra Cinofili, intervenuto per una perquisizione in uno stabile da tempo sotto osservazione a seguito di alcune segnalazioni giunte proprio alla Polizia di Stato.