Incidente sul lavoro in cartiera, operaio cade da dieci metri di altezza

Un volo di 10 m e lo schianto al suolo. Incidente sul lavoro nella Cartiera del Sole in Viale San Domenico a Sora. Un operaio di Arpino stava eseguendo lavori di manutenzione quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dal tetto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ma vista la gravità della situazione è stata richiesta una eliambulanza. Sembra che a causa del vento forte l’elicottero non sia riuscito ad intervenire. Presenti anche gli agenti del commissariato di polizia di Sora e gli ispettori della Asl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA