Frosinone, lavori per la strada del "Tracciolino": chiesti dieci milioni di euro al ministero

Strada del Tracciolino che collega la Val di Comino al Cassinate: la Provincia di Frosinone ha chiesto fondi per 10 milioni di euro per la messa in sicurezza.

“Come concordato durante il tavolo tecnico, voluto dall’Amministrazione provinciale sulla SP 7 Roccasecca-Casalvieri, meglio nota come “Tracciolino”, e che ha coinvolto i Comuni di Roccasecca, Colle San Magno, Santopadre, Arpino, Casalvieri e Casalattico, l’ente di piazza Gramsci ha aperto una nuova fase di rimodulazione degli interventi e di progettazione per la strada provinciale viste, soprattutto, le disponibilità manifestate nella sessione introduttiva degli stati generali dagli enti superiori e dai rappresentanti istituzionali per favorire lo sviluppo e la crescita del territorio - spiegano dalla Provincia in una nota -. In base a tali motivazioni la Provincia ha inviato una relazione tecnico-illustrativa al Ministero dell’Interno con una richiesta di finanziamento della progettazione di tre interventi da 10.000.000 di euro.

Attualmente la strada è interdetta al transito veicolare a causa dei massi caduti sulla carreggiata negli ultimi anni. “La pianificazione di interventi proposti dalla Provincia mira alla più celere riapertura del tratto di strada al normale traffico, con l’idea di rendere percorribile l’arteria subito dopo gli interventi identificati come prioritari”.

“L’attivazione di una nuova fase progettuale sulla S.P. 7 Roccasecca- Casalvieri - ha detto il presidente della Provincia, Luca Di Stefano - rappresenta un primo passo concreto che, come ente, abbiamo voluto mettere in campo per dare un importante impulso alle numerose segnalazioni che i sindaci del territorio ci hanno inviato in questi ultimi mesi”.