Villa Santo Stefano piange Vincenzo Torella, morto sul lavoro a Roma

Lutto a Villa Santo Stefano, piccolo centro della provincia di Frosinone, per la morte di Vincenzo Torella. L'uomo, 60 anni, è deceduto a causa di un incidente sul lavoro nel cantiere dove si trovava a Roma.

A dare la ferale notizia alla moglie sono stati i carabinieri che l'hanno raggiunta in Comune a Villa Santo Stefano, dove lavora. Sposato con Annamaria e padre di due ragazze, Torella era molto conosciuto in paese, dove viveva da tempo anche se era nato nella vicina Giuliano di Roma. «Tragedia immensa per la nostra comunità - ha detto il sindaco, Giovanni Iorio - siamo sotto choc, purtroppo anni fa abbiamo perso altri concittadini per incidenti sul lavoro ed è una piaga che non si riesce a debellare. Quella di Vincenzo è una famiglia eccellente, lui era un uomo casa e lavoro, siamo profondamente addolorati». Si sta valutando se proclamare il lutto cittadino in occasione del funerale.