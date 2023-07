Allarme furti sul territorio. Almeno due i colpi messi a segno in poche ore tra Sora e Fontechiari. Nella città volsca, i malviventi hanno forzato una porta finestre sul terrazzo di una casa, dopo essersi arrampicati, e sono entrati dentro. Hanno rovistato ovunque mettendo ogni cosa a soqquadro e sono fuggiti via passando presumibilmente per il garage e facendo perdere le tracce. Il furto con scasso è stato messo a segno la notte fra venerdì e sabato intorno alle ore 3:00 in Viale San Domenico, e scoperto al mattino alle ore 8:00.

I ladri hanno atteso che il ristorante sottostante l'abitazione chiudesse per agire indisturbati ed evitare di essere scoperti. Gli inquilini, invece, non erano in casa mentre al piano superiore alcuni parenti - che vivono nell'altro appartamento - dormivano e non hanno udito alcun rumore. Al mattino l'amara scoperta e la chiamata al 112. Sul posto sono arrivati gli agenti del locale commissariato di polizia e la scientifica. I poliziotti hanno rinvenuto alcune impronte lasciate sul terrazzo, sulle finestre e nelle stanze che potrebbero essere utili per risalire all'identità dei balordi. Sono stati avviati tutti gli accertamenti visionando anche alcune telecamere di sorveglianza poste nella zona. Tanta rabbia per i proprietari, ancora sotto choc per l'accaduto ma anche per i danni causati dai balordi. Un secondo colpo poi è stato messo a segno a Fontechiari, in un'abitazione nei pressi di un agriturismo. Al mattino per i proprietari la scoperta e la segnalazione alle forze dell'ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti. Il fenomeno dei reati predatori nel periodo estivo non è nuovo. Tante le abitazioni vuote. I ladri approfittano dei periodi di vacanza e delle ferie per agire a colpo sicuro.