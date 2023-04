Cervaro, ladri in casa: prendono l'auto e svaligiano anche il negozio

A Cervaro tonano in azione i ladri e fanno razzia. La zona è sempre la stessa, quella presa di mira da ormai oltre un anno: la parte basse del paese, il quartiere "Foresta". Poco dopo l'una di questa notte i malfattori hanno dapprima 'visitato' la casa di una signora in via Polldrera dopodiché hanno fatto razzia nell'abitazione di un commerciante: gli hanno portato via molte cose che aveva in casa, la sua auto e, infine, sono riusciti ad entrare anche nella sua attività commerciale: bottino pieno e poi sono fuggiti via. Solo pochi giorni fa i residenti si erano appellati al prefetto di Frosinone per chiedere una maggiore sicurezza vista la continua ondata di furti e in cosiderazione del fatto che le telecamere promesse nel mese di febbraio 2022 non sono ancora state installate.