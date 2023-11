Sora, cocaina in auto e in casa: coppia finisce in manette

I Carabinieri di Sora hanno tratto in arresto due 33enni, un uomo ed una donna conviventi, sorpresi con alcune dosi di cocaina ed hashish e circa 1.000 euro in contanti. Presso l’abitazione dei due, a Castelliri i militari hanno trovato altre dosi già confezionate di cocaina ed una “pietra” di circa 40 grammi della stessa sostanza, oltre ad altri 2.500,00 euro circa, tutti in banconote di vario taglio. L’arresto è stato convalidato presso il Tribunale di Cassino con l’applicazione dell’obbligo di firma per l’uomo in attesa del processo. Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati.