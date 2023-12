Troppe polveri sottili: nuove limitazioni a traffico, stufe e camini a Frosinone fino all'1 gennaio

Nuove limitazioni al traffico e all'uso di stufe o camini a biomasse a Frosinone. Il sindaco, Riccardo Mastrangeli, ha istituito, a partire da domani - venerdì 29 dicembre e fino a tutto lunedì 1° gennaio 2024 - il divieto di circolazione, in ambito viario urbano: «per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel dalle ore 8.30 alle 19.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 13.30; autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30». La scelta è dovuta a dieci giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione di polveri sottili .

LE AREE

Il centro urbano soggetto alle limitazioni è quello circoscritto da: Via Tiburtina - Piazza Madonna della Neve - Via Madonna della Neve -Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci - Via Simoncelli - Via Vado del Tufo - Viale Europa - Via Marittima (da incrocio Viale Europa) - Via G.

Puccini - Via G. Pasta - Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano - Via A. Vivaldi - Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) - Viale America Latina - Via G. Marconi - Via Fosse Ardeatine - Via San Gerardo (senso unico in discesa) - Via Don G. Buttarazzi - Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) -Via Caio Mario - Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo.

Istituiti anche il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 stelle e il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia, di combustioni all'aperto. Divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento alternative. Introdotto, inoltre, il limite a 19°C (con tolleranza di 2°) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali. Divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso.