Smog in Ciociaria, le previsioni dell'Arpa: Pm10 alle stelle almeno fino a martedì

L'allerta smog persisterà almeno fino alla giornata di martedì. Questo dicono le previsioni dell'Arpa , elaborate attraverso strumenti modellistici, sulle concentrazioni di Pm10 nella provincia di Frosinone. Nelle mappe la zona della Valle del Sacco e Cassino continuano ad essere contrassegnate dal rosso e dal viola, colori che indicano le massime concentrazioni di polveri sottili. Ieri gli sforamenti hanno continuato a riguardare, con valori fino a due volte superiori ai limiti di legge, sempre gli stessi comuni: Frosinone, Ceccano, Ferentino, Alatri e Cassino.D'altro canto in Ciocia c'è poco da meravigliarsi. Dal 2011, da quando cioè sono implementate le odierne strutture di misurazione, la stessa situazione, in questo stesso periodo dell'anno, si è ripresentata praticamente tutti gli anni in maniera più o meno grave, fatta eccezione solo per tre: il 2016, il 2017 e il 2018.