È ancora gravissima l'infermiera di 53 anni di Piglio (non di Pofi come emerso ieri) coinvolta nell'incidente avvenuto venerdì pomeriggio sulla Frosinone-Mare, nel tratto tra Roccasecca dei Volsci e Priverno, all'altezza del distributore di carburante Fiamme 2000. La donna alla guida della Dacia viaggiava in direzione Terracina quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sarebbe scontrata frontalmente con un'autocisterna di una ditta di trasporti di Frosinone. La donna è rimasta incastrata nelle lamiere, strazianti le sue richieste di aiuto. I vigili del fuoco l'hanno liberata, poi, eseguiti i primi soccorsi, è stata trasferita in eliambulanza al Policlinico "Gemelli" di Roma dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano molto critiche.

L'infermiera, residente tra Piglio e Paliano, stava andando a Terracina dopo aver staccato il turno all'ospedale" Spaziani".

SULLA SORA-CASSINO

Un altro grave incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì all'imbocco della superstrada Sora -Cassino. Un uomo di Sora di 33 anni, residente in zona San Giorgio, era a bordo della sua Mini quando ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una grossa insegna pubblicitaria. L'impatto è stato particolarmente violento. Alcuni automobilisti che in quel momento si trovavano a transitare nei pressi dell'imbocco stradale in territorio di Broccostella hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivate una ambulanza del 118 e l'auto medica. Drammatica la scena che si è presentata di fronte agli occhi dei soccorritori con l'automobile ridotta ad un ammasso di lamiere. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento di Sora per estrarre l'uomo dall'auto. Vista, però, la gravità della situazione ne è stato disposto il trasferimento in eliambulanza presso l'ospedale "San Camillo" di Roma. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sora che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro che non ha coinvolto altre vetture. L'uomo attualmente si trova in condizioni gravi nel nosocomio capitolino ma non sarebbe in pericolo di vita.Se l'è cavata invece con qualche contusione il giovane arpinate che ieri notte, è rimasto vittima di un incidente sulla comunale Colle Lo Zoppo. Era a bordo della sua Fiat Punto e stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della linea telefonica.Roberta Pugliesi© RIPRODUZIONE RISERVATA