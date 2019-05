Scontro tra auto e moto sulla Pedemontana, gravi i due ventenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina poco prima delle ore 11 lungo la Pedemontana dei Monti Lepini tra Morolo e Supino. Per cause al vaglio dei carabinieri di Morolo, si sono scontrati una moto con a bordo due ragazzi entrambi ventenni, uno di Supino e l'altro di Morolo ed una Lancia Ypsilon con a bordo due anziani residenti a Gorga in provincia di Roma. I due amici a bordo della moto viaggiavano da Morolo in direzione di Supino per partecipare alle celebrazioni in onore di San Cataldo, il santo patrono venerato a Supino. Si svolgeva in mattinata la processione. I due anziani viaggiavano nel senso opposto. Lo scontro è stato frontale ed i due ragazzi dopo l'impatto sono stati sbalzati dalla moto e finiti ad alcuni metri di distanza. Uno dei due è finito in un fossato. Non è stato facile ai primi soccorritori dare il primo aiuto e chiamare subito le ambulanze del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto insieme ai vigili urbani di Morolo. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico che è andato in tilt ed è stato deviato. Ad avere la peggio i due ragazzi che dopo le prime cure in loco sono stati elitrasportati in Eliambulanza a Roma. Sono gravi. Ferite non serie per i due anziani sull'auto. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto.