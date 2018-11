Ultimo aggiornamento: 23:40

E' sabato, piove e il fiume Sacco, puntualmente, è tornato ad essere invaso dalla schiuma. L'ennesimo attacco ambientale sta avvenendo in queste ore. Uno strato densissimo ha coperto per chilometri il corso d'acqua, soprattutto nel tratto che attraverso il centro abitato di Ceccano dove decine di cittadini si sono riversati in strada tra la rabbia e lo sconcerto. Chiara l'origine chimica del fenomemo.Non si è fatta attende la reazione, forte, del sindaco di Ceccano Caligiore che annuncia sulla sua pagina Facebook: «Ho già chiamato il Prefetto preannunciandogli che domani mattina riconsegnerò la fascia nelle sue mani dicendogli “LE ISTITUZIONI STANNO UCCIDENDO CECCANO!”»«Fino ad oggi - scirve il sindaco - ho cercato di responsabilizzare tutti coloro che possono fare e che sicuramente devono intensificare i controlli ma, adesso, basta. Ma ve lo devo dire io come dovete fare? Ma ve lo devo dire io che guarda caso ciò avviene quasi sempre il sabato? Ma ve lo devo dire io che guarda caso ciò avviene quasi sempre a cavallo di una giornata di pioggia? Ma ve lo devo dire io che guarda caso ciò avviene quasi sempre a monte del nostro territorio e che Ceccano è vittima in questa situazione? Ma ve lo devo dire io che ci stanno uccidendo e voi non state facendo nulla?».