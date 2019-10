Schianto contro il muro di una villetta, muore dopo quattro mesi di coma

E' morto l'altra notte, presso il policlinico Umberto I di Roma, Donato Alviani, il trentanovenne da tutti conosciuto come "Donatone", rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto lo scorso 24 giugno, ad Isola del Liri,in via Selva del Dosso. Donato era alla guida del suo Fiat Doblò, insieme ad un amico. E mentre stava percorrendo la strada in direzione Selva, si è schiantato contro la recinzione di una villetta. Dopo cinque mesi di coma, l'altra notte è stato dichiarato il decesso. Il 39enne era nato e cresciuto a Sora, ma da qualche tempo viveva con la famiglia a Pescosolido. La data dei funerali deve essere ancora fissata. © RIPRODUZIONE RISERVATA