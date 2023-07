Santopadre, presentata la diciannovesima edizione dello slalom automobilistico

Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio, la conferenza stampa di presentazione della diciannovesima edizione dello “Slalom città di Santopadre.”

L’evento, il più longevo della Regione Lazio, si terrà nei giorni 12 e 13 agosto ed è, per la stagione sportiva in corso, annoverato tra le tredici prove nazionali valevoli per l'assegnazione del Campionato Italiano Slalom. La manifestazione, organizzata dalla ASD Motorsport 2C in collaborazione con la scuderia Santopadre Racing Team e con il patrocinio del Comune di Santopadre, è stata ufficialmente presentata oggi proprio dalla scuderia e dal comune stesso. Presenti alla conferenza, oltre al presidente della scuderia, Fernando Ricci, e al sindaco della città di Santopadre, Giampiero Forte, anche il presidente della Motorsport 2C di Caserta, Diego De Nardo, il direttore di gara, Antonio Cappelli, il presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini e il campione locale, Adriano Ricci. Parola chiave di tutti gli interventi è stata “sicurezza”. Tutti i presenti hanno ribadito come, infatti, da diciannove anni lo slalom di Santopadre sia sempre stato un evento sicuro e come, anche quest’anno, sarà importante il rispetto delle regole stradali anche da parte del pubblico che seguirà la gara. Infine, gli organizzatori buttano già un occhio al prossimo anno promettendo che la prossima edizione, la ventesima, sarà ancora meglio della precedente.