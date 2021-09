Rally Cassino-Pico, al via 83 equipaggi

Venerdì 24 Settembre 2021, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 07:50

AUTOMOBILISMO

Saranno ben 83 gli equipaggi al via domani del Rally Cassino-Pico, l'inedito evento, organizzato dalla M33, valido per la Coppa Rally 7^ Zona che racchiude in un'unica manifestazione tre storici rally della provincia di Frosinone: il Lirenas, il Città di Cassino ed il più antico e famoso in assoluto, Rally di Pico. Non saranno tre gare distinte, ma una sola che unisce i nomi di queste tre manifestazioni. I puristi del rallysmo storceranno forse il naso davanti a questo ibrido, ma tant'è, ed oggi la cosa più importante è che il rally, inteso come manifestazione, possa prendere il via, nell'auspicio che negli anni a venire, si ricreino i presupposti per rivedere tutti e tre in distinte date in calendario. Intanto gli appassionati e gli stessi protagonisti potranno beneficiare di un parco partenti di tutto prestigio, con otto vetture R5 al via e di un tracciato che, a partire dalla storica prova speciale di Pico con il classico attraversamento della piazza principale del comune caro a Tommaso Landolfi, presenta caratteristiche di alta spettacolarità e selettività. Il programma della gara inizierà domani mattina con lo shakedown (prova libera cronometrata su un tratto limitato) prima della partenza prevista in serata da Cassino, con una passerella per le vie del centro. La parte agonistica vivrà il suo esordio con la inedita prova spettacolo inaugurale Pico Night di 2.86 chilometri alle 19:15, che attribuirà anche il primo Memorial Battista Giammasi, stimato copilota scomparso lo scorso anno. Domenica 26 la tappa principale con tre prove da ripetere due volte: Viticuso alle 9:02 e 14:07; Vallerotonda alle 9:35 e 14:40 ed infine Pico alle 10:55 e 16:00. L'arrivo sarà a Cassino in Piazzale Campo Miranda alle 18:00. Anche il centro nevralgico della manifestazione sarà a Cassino, con la Direzione Gara presso l'Università ed il Parco Assistenza poco distante. Per quanto riguarda i piloti al via, obbligatorio partire dalle vetture R5, quasi tutte Skoda Fabia, tra le quali quella di Tribuzio-Cipriani, leader della Coppa Italia di zona. Oltre al pilota di Pontecorvo, da tenere in considerazione anche il picano Fabio Carnevale, in coppia con Fabrizio Giacomobono (Volkswagen Polo GTI), vincitore a Pico nel 2020. Sullo stesso livello anche il cassinate Andrea Minchella navigato da Andrea Garzuoli (Skoda Fabia), vincitore lo scorso anno al Porta del Gargano e nel 2019 a Sperlonga. Il pilota da battere sarà però il molisano Giuseppe Testa.

Alessandro Biagi