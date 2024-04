Sedia al centro di un incrocio per filmare eventuali incidenti, una telefonata al 112 evita il peggio

Hanno posizionato una sedia al centro della carreggiata, all'altezza di un incrocio, e poi si sono piazzati nelle vicinanza per filmare le autovetture in transito ed eventuali incidenti. E' accaduto nella serata di ieri, giovedì 4 aprile, a Roccasecca e i carabinieri stanno cercando chi ha messo in piedi la "bravata".

La segnalazione al 112 da parte di un passante ha evitato il peggio. L'uomo spostato l’oggetto dalla carreggiata, eliminando il pericolo, mentre i carabinieri - che hanno risposto dalla centrale operativa di Pontecorvo - hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica, anche con l’ausilio delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, ed identificare gli autori del grave gesto, che per fortuna non ha avuto conseguenze.