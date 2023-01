La lettera A resta impronunciabile, ma per i bookmakers la promozione diretta del Frosinone è scontata

Guai a pronunciare quella lettera, la prima dell'alfabeto, ma per i bookmakers la promozione nella massima divisione è quasi scontata. Dopo i tre punti pesanti conquistati a Brescia, la marcia del Frosinone di Fabio Grosso appare sempre più inarrestabile. E così la conquista diretta della Seria A viene data a 1,15 la posta. Anche il Genoa di Alberto Gilardino, alla quinta vittoria nelle ultime sei uscite, è l'altra favoritissima e il ritorno in Serie A si gioca a 1,35 mentre la Reggina di Inzaghi, appaiata a quota 39 con i liguri a meno 6 dalla vetta, è fissata a 1,75 volte la posta. Dopo la sconfitta subita contro il Palermo scende a 3,25 la promozione in massima serie del Bari, quota che sale invece a 4,50 in caso di impresa di due big della categoria come Parma e Cagliari, formazioni attualmente in zona playoff ma lontane dalle prime due posizioni in classifica.