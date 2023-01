Milan, Pioli cerca il riscatto contro la Lazio: «Abbiamo radici forti, dobbiamo ricordarci dello scudetto»

Non è un buon momento per il Milan. La sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'Inter ha peggiorato le cose. Adesso il Diavolo vuole ripartire con la Lazio, battuta in quel 24 aprile nella corsa scudetto: «Dobbiamo ricordarci come siamo riusciti a vincere l'anno scorso. Abbiamo avuto grandissime difficoltà ma abbiamo resistito e portato a casa la partita», ha detto il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. E ancora: «Dobbiamo saper affrontare questi momenti e ora abbiamo un altro esame da superare, con umiltà. Le critiche ci stanno e questo succede perché siamo tornati una grande squadra. Però, abbiamo radici forti costruite in questi tre anni. Certo, eravamo abituati ad affrontare tutto con più leggerezza, con sorrisi e buon umore, ma ora c’è grande compattezza e voglia di reagire. I miei giocatori non sono scarsi: sono forti e meritano la mia fiducia e il mio rispetto. Se sono in grado di risolvere i problemi? Certo». Il Milan si vuole rialzare: «L’aspetto più importante è quello mentale. Stiamo lavorando sui nostri principi, sappiamo quello che dobbiamo fare. Sono stati dieci giorni difficili, dovevamo fare di più. Ora abbiamo due possibilità: o continuiamo a piangerci addosso o proviamo a reagire. Stiamo facendo di tutto per tornare a essere quelli di prima. Theo Hernandez e Giroud pagano il Mondiale? Stanno bene, ci parlo tutti i giorni e anche i dati fisici ci dicono questo. Li vedo motivati”.