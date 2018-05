di Marina Mingarelli

Ennesimo furto nell’azienda orafa di Tonino Boccadamo, ubicata nella zona industriale di Frosinone. La scorsa notte intorno alle 22.50, tre persone due a volto travisato, uno a volto scoperto, sono riuscite ad introdursi all’interno della nota azienda di gioielli scavalcando il muro di cinta. Tutto questo è avvenuto nonostante il titolare avesse potenziato i sistemi di sicurezza. I tre malviventi sono riusciti a forzare la pesante porta in metallo dello show room e ad entrare nei locali. Una volta lì dentro hanno trafugato tutto quello che c’era in esposizione nelle vetrine. Il colpo sarebbe durato soltanto pochi minuti. Il tempo necessario per trafugare i gioielli e portarsi a casa la refurtiva. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto tempestivamente allertate dal sistema di allarme di ultima generazione. I tre malviventi, (quello a viso scoperto sembrerebbe di colore) sono riusciti a fuggire, causando danni per circa 15 mila euro. Non essendo infatti riusciti ad entrare nella gioielleria e forse insoddisfatti del bottino, hanno distrutto gli arredi e tutto ciò che avevano sotto tiro, con una violenza ingiustificata. Ancora una volta il noto orafo della provincia ciociara ha voluto porre l’attenzione sullo stato di degrado dell’area industriale di Frosinone.Nel febbraio scorso con lo stesso modus operandi, due malviventi sempre a volto travisato si erano introdotti nell’edificio ubicato in via delle Industrie. Una volta raggiunti i locali dove ha sede la Fondazione Boccadamo e la sala riunioni, erano riusciti a trafugare soltanto parte del campionario in quanto era scattato il sistema di allarme e nel giro di pochi minuti sul posto erano arrivate le pattuglie della polizia di Stato.