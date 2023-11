Sabato 25 Novembre 2023, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Natale, Modugno e il becchino. Detto così potrebbe essere il titolo del prossimo cinepanettone, ma qui regista e sceneggiatore c'entrano ben poco, perché tra tradizioni e superstizioni l'incastro sfiora la perfezione. "Non ritorni mai più" da qualche giorno echeggia sulla strada principale di Isola del Liri se non fosse che è stata posizionata proprio all'ingresso di un'agenzia di pompe funebri. La scritta fa parte delle luminarie per il Natale 2023 che sono state istallate lungo il corso principale della città.

Il testo della canzone "Nel blu dipinto di blu" che vinse il festival di Sanremo nel 1958 con Domenico Modugno è frazionato in parte (una decina) di pali lungo tutto Corso Roma, l'inizio della canzone parte qualche metro più in là del Ponte della Cascata Grande, poi entra tra i vicoli del centro storico ed attraversa il sagrato la Collegiata di San Lorenzo e termina qualche metro prima del ponte del Cinemateatro, attraversando, in pratica tutto l'isolotto che dà il nome alla città. Dietro all'iniziale «penso che un giorno così» l'altro arco installato recita «non ritorni mai più» ed è posizionato di fianco alla Farmacia (a destra) e alla ditta che assicura l'ultimo viaggio ai residenti (a sinistra). Posto migliore non poteva trovarlo, ma neanche se l'avessero pensato sarebbe finito lì incastrato alla perfezione tra due attività commerciali. Appena alzi gli occhi al cielo l'accostamento tra l'impresa di onoranze funebri e la scritta "non ritorni mai più" ha quasi dell'incredibile e non dà adito ad altre interpretazioni. «Sarà stato, sicuramente, un caso che quella frase così "azzeccata" commenta uno dei due titolari dell'agenzia - sia capitata proprio sotto l'ingresso del nostro negozio, lo prendiamo come un attestato di efficienza e professionalità: così soddisfatti che... "non ritorni mai più"». L'altra sera dopo aver montato l'intero impianto per tutto il corso principale di Isola del Liri la ditta installatrice ha provato le luci, se tutto funzionasse alla perfezione e come per magia si è acceso "Penso che un sogno così non ritorni mai più". Il testo della canzone italiana per eccellenza, come detto, da qualche sera campeggia sulle luminarie della città delle cascate, un benvenuto luminoso a chi sotto le feste farà una visitina in centro ad Isola del Liri. Le luminarie natalizie, che per la prima volta, nella storia cittadina avvolgono in due fasce di luci anche il ponte della cascata, con tanto di cornice per i selfie, una nota di colore che mancava da anni. Le luci quasi certamente saranno accese il giorno dell'Immacolata, il prossimo 8 dicembre 2023.