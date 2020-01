Ultimo aggiornamento: 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ in programma oggi, presso il Salone della Provincia, il Primo «Grandangolo di Medicina», dal titolo “Progressi Nella Prevenzione Cardiovascolare e Renale”.Il Convegno sarà coordinato dal Presidente dell’Ordine dei Medici, Fabrizio Cristofari e dal consigliere Mauro Parravano in collaborazione con tutti i membri del Consiglio. «E’ la prima volta che Il Grandangolo viene organizzato in Ciociaria - spiegano gli organizzatori -. Si tratta di un incontro con i massimi esperti nazionali e internazionali di una specifica materia. Un appuntamento che si rinnoverà ogni anno, ma con tematiche che varieranno di volta in volta». L’evento è stato accreditato per i medici specialisti in Cardiologia, Chirurgia Generale, Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia, Medicina Generale e non prevede nessuna quota di iscrizione. L’obiettivo scientifico del convegno, primo di una lunga serie, si prefigge una messa a punto delle strategie di prevenzione moderne ed efficaci, basate sull’incrementazione di corretti stili di vita e su interventi farmacologici consolidati dalle evidenze, per sconfiggere la prima causa di morte, le malattie cardiovascolari, e ridurre la morbilità e l’ospedalizzazione.«L’importanza degli argomenti trattati, da così autorevoli relatori - conclude il dottor Mauro Parravano - permetterà alla classe medica di recepire suggerimenti comportamentali e terapeutici, utili nella pratica clinica quotidiana».