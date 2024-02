Carnevale storico di Frosinone, premiazione delle poesie in dialetto

Premiati nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, i vincitori del concorso di poesia dialettale nell'ambito delle inziative per il Carnevale storico e festa della Radeca a Frosinone.

Al primo posto con ”Glie costume di Carnevale” premiate le classi 5c e 5d della elementare Maiuri, al secondo posto “Mo c’arriva carnevale” vincitrice la 5 c della scuola De Matthaeis terzo posto con “Pure Chest’anne” la 5c elementare De Matthaeis. Vincitore della rima di carnevale Dario Vona della 5 A di Madonna della Neve con la “Carnual lest” per la voce Tradizione con “E’ Carnual” Silvia Patrizi della 5A dell’elementare Lago Maggiore, per l’Originalità “Carneuale 2030” la classe 5 dell’istituto Sant’Agostino. Premio simpatia con la poesia “Arizza la radeca” a Marta Fasano, Giulia Fasano e Viola Morelli della 1 A della media Ricciotti e Paolo Bragaglia della 2 G della Pietrobono.

Diversi i premi ottenuti dal primo istituto comprensivo di Frosinone, con la dirigente Edina Furlan, presente in Comune insieme alle insegnanti e agli alunni vincitori:

Mò c'arriva Carnuale

Gabriele Marzano 5C

(Elementare De Mattheis)

Pure Chest’anne

(Stefano Capponi - 5 ^ C - elementare De Mattheis)

"Carnual lest"

di Dario Vona 5A Madonna della Neve

È Carnual

Silvia Patrizi

5A Elementare Lago Maggiore