Pontecorvo, vanno in cerca di asparagi e trovano ordigno bellico a monte Leuci

Vanno in cerca di asparagi e trovano un ordigno bellico. E’ accaduto domenica pomeriggio a Pontecorvo, dove una coppia si è recata alle pendici di Monte Leuci, dove ha sede il Museo delle Battaglie, e da una buca scavata dalla pioggia, proprio sul ciglio della strada, hanno trovato una bomba risalente al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è stato segnalato ai carabinieri della stazione del paese, i quali hanno avviato le procedure per la rimozione. Non è la prima volta che nella zona vengono trovati reperti bellici. Due anni fa un agricoltore nel suo giardino trovò una bomba di oltre un metro.