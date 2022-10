Pontecorvo, perde il controllo dell'auto e investe un pedone sul marciapiede

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi in corso Vittorio Emanuele a Pontecorvo. Un anziano alla guida di un'Alfa ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa sul marciapiede. Il mezzo ha impattato contro il muro della farmacia Picaro, del sindaco Anselmo Rotondo, e poi ha urtato un pedone. Ad essere investito un trentenne della cittadina fluviale, soccorso e trasportatato in ospedale dal 118. Per fortuna nulla di grave. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri intervenuti.