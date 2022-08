Un uomo sarebbe rimasto seriamente ferito sulla zona montana di Coste Basciano, tra Alatri e Veroli attorno alle 11 di oggi, 18 agosto. Difficili i tentativi di soccorso per via della zona molto impervia. Un elicottero del 118 e diverse squadre dei Vigili del Fuoco sul posto per tentare di portare in salvo il ferito. L'elicottero ha sorvolato diverse volte la zona atterrando in attesa che il personale sanitario calato dall'alto stabilizzasse il malcapitato.