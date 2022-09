Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: paura a Isola del Liri

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un palo della luce e si ribalta con l’auto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in via Carnello, a Isola del Liri. Secondo una prima ricostruzione la donna che era alla guida della vettura ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi. Il frastuono ha richiamato l’attenzione di molti cittadini che si trovavano in zona in quel momento. Allertati, i sanitari dell’Ares 118 si sono subito portati sul posto per soccorrere la donna, ferita in maniera non grave. La donna è stata medicata e trasportata comunque presso il nosocomio sorano per gli accertamenti del caso. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolato il traffico veicolare. Non è la prima volta che lungo quel tratto di strada si verificano incidenti, anche gravi. Da qualche tempo, per limitare la velocità di percorrenza, sono stati posizionati anche due dossi. Il sinistro registrato oggi si è verificato proprio tra i due rialzi.