Venerdì 8 Settembre 2023, 09:13

Arrivano i rinforzi nelle scuole di competenza del Comune di Cassino anche per la carenza di personale non docente. Infatti la giunta comunale ha approvato il progetto di utilità collettiva (Puc) denominato "Insieme per la Scuola" rivolto a 30 beneficiari del reddito di cittadinanza (rdc) da individuarsi a cura dell'Ufficio Servizi sociali. Nella delibera si spiega, fatto importante per le casse comunali in dissesto, che non derivano oneri finanziari a carico del bilancio comunale. Il responsabile del Servizio sociale del comune di Cassino ha inoltrato al Consorzio dei comuni del cassinate e al Centro provinciale per l'impiego di Cassino, la documentazione necessaria per l'avvio del progetto.

L'OBIETTIVO

IL PERIODO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministrazione Comunale, si legge nella delibera, intende perseguire la promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti beneficiari di RdC e l'interesse generale della comunità locale con il coinvolgimento dei beneficiari di RdC in attività di interesse generale. I beneficiari collaboreranno con il personale Ata all'interno dei vari plessi dei tre Istituti Comprensivi, soprattutto nell'arco temporale di fruizione del servizio mensa, del cambio turno, dell'entrata e dell'uscita. Inoltre per la pulizia dei tavoli, sistemazione delle aule, sostegno agli alunni in ingresso e in uscita, e tutto ciò che sarà ritenuto necessario per garantire l'accoglienza degli alunni stessi, anche in presenza di particolari difficoltà di questi ultimi, come indicato nella scheda progettuale.Le attività si svolgeranno per il periodo compreso tra il 13 settembre e il 31 dicembre di quest'anno. I soggetti coinvolti saranno selezionati dall'Ufficio servizi sociali e inseriti nel progetto sulla base della valutazione effettuata durante i colloqui. L'impegno settimanale, come previsto dalla normativa nazionale, sarà pari a 8 ore settimanali per ciascun beneficiario. I Puc per i beneficiari RdC rappresentano oltre un obbligo anche un'occasione di inclusione e crescita in quanto i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite in altri contesti e in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio Sociale Professionale del Comune.