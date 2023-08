Lunedì 14 Agosto 2023, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Due furti in casa della sorella mentre è sottoposto al regime dei domiciliari, 25enne di Ferentino questa volta finisce in carcere. La sorella che vive a Torrice con il marito ha sporto denuncia ai carabinieri portando alla decisione del Gip del Tribunale di Frosinone, Fiammetta Palmieri che ha deciso di aggravare la misura cautelare nei confronti dell'uomo che di recente era finito alla ribalta della cronaca per l'arresto eseguito dai carabinieri di Ferentino a seguito della denuncia da parte della mamma.

La donna per due anni aveva subito vessazioni, violenze e maltrattamenti di ogni genere. Il giovane disoccupato- difeso dall'avvocato Mario Cellitti - secondo le accuse ha il vizio del consumo delle sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Droga che però non può permettersi. Così per ricavare la somma necessaria aveva costretto la mamma persino a prostituirsi o a rubare in casa dei vicini. Non pago, avrebbe anche sottratto la carta del Reddito di cittadinanza alla donna per prelevare denaro con il solo scopo dell'acquisto della cocaina.

Una situazione che donna non era più tollerabile. Da qui l'originaria denuncia che ha portato all'arresto del giovane finito ai domiciliari inizialmente in una casa nella disponibilità della famiglia. Qui però ha commesso almeno tre evasioni con altrettanti arresti, fino a tentare il suicidio. La mamma a quel punto ha deciso di riprenderselo facendogli scontare i domiciliari a casa del nuovo compagno. Qui però sono continuate le evasioni e anche un furto ai danni dell'uomo. Così erano scattati di nuovo i domiciliari, stavolta dalla sorella. Il desiderio di avere soldi per acquistare droga, però, non era venuto meno e così a distanza di tre giorni ha commesso due furti, denaro, oro, gioielli ed addirittura un televisore che ha poi rivenduto. Non contento di ciò è stato trovato anche in giro mentre aveva l'obbligo dei domiciliari. La denuncia per furto ha portato ad aggravare la misura nei suoi confronti e adesso si trova in carcere a Frosinone.