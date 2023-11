Diecimila follower e non ci fermiamo, grazie a chi ci segue anche su Facebook

Abbiamo raggiunto la significativa quota di 10.000 follower sulla pagina Facebook del Messaggero Frosinone. Un traguardo auspicato quando chi scrive ha iniziato la sua nuova esperienza (eravamo a poco meno di 2000), alla guida della redazione ciociara, a maggio del 2022. Un obiettivo raggiunto senza campagne sponsorizzate e del quale andiamo orgogliosi, ma non intendiamo certo fermarci qui.

La pagina social non sostituisce il sito del giornale e tantomeno l'edizione cartacea di una testata al servizio dei lettori da 145 anni, ma è un modo per entrare in contatto con loro, una "vetrina" attraverso la quale veicolare le ultime notizie della provincia di Frosinone e non solo.

Notizie che, a dispetto di chi si "inventa" siti dall'oggi al domani, vengono vagliate dai giornalisti prima di essere pubblicate, attraverso la verifica delle fonti.

La pagina Facebook è diventata anche un punto di riferimento per chi intende restare aggiornato su quanto accade nel territorio e, perché no, segnalare le cose che non vanno. E' già accaduto molte volte, siamo certi che succederà ancora: si tratti dei ciclisti in strada che non usano la pista ciclabile o dei cinghiali a "passeggio" a Pontecorvo, dei disservizi in un ospedale o delle buche che nessuno ripara. L'invito è a segnalare, via messenger o all'indirizzo frosinone@ilmessaggero.it ogni problema, ma anche iniziative di comitati, associazioni, società sportive.

Grazie ai diecimila che ci seguono, siamo certi che inviteranno anche altri a farlo. Continuare a essere riconosciuti come un punto di riferimento autorevole e affidabile è quello che ci impegna, ogni giorno, a fare meglio.