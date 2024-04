Meta, quarto down in un mese per l'azienda di Mark Zuckerberg: tutti i problemi di Instagram, Facebook e Whatsapp

Continuano i problemi per Meta. Dopo quelli di inizio mese, un nuovo stop è stato segnalato stasera su tutte le piattaforme. Da Facebook a Instagram, passando per Whatsapp, le applicazioni di Mark Zuckerberg continuano infatti a registrare disservizi. Il tutto, mentre centinaia di utenti si spostano su X per commentare i malfunzionamenti.

WhastApp, Instagram e Facebook down in Italia: cosa sta succedendo? Segnalati problemi per tutte le app di Meta

L'ultimo stop

Risale a stasera l'ultimo dei problemi di Meta, la società statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram e quelli di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger.

Come segnalato dal sito Down Detector, sono stati migliaia gli avvisi degli utenti da tutta Italia, che hanno comunicato i disservizi di tutte le piattaforme. Un problema rientrato dopo una trentina di minuti, ma che ha causato comunque disagi a centinaia di persone.

È il quarto down in un mese

Quello di stasera è il quarto "down" registrato in un mese. Prima di oggi, infatti, anche il 5, il 20 e il 22 marzo numerosi disservizi avevano bloccato le app di Meta, costretta a spostarsi su Twitter per comunicare i malfunzionamenti agli utenti. «Oggi un problema tecnico ha causato difficoltà nell'accesso ad alcuni dei nostri servizi. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutte le persone coinvolte e ci scusiamo per eventuali disagi», aveva scritto lo scorso 5 marzo su X Andy Stone, il direttore delle comunicazioni di Meta. Le interruzioni, durate circa due ore in tutto il mondo, avevano interessato principalmente Facebook e Instagram, marginalmente Threads e Messenger e sembrerebbe per nulla WhatsApp.

L'ironia su X

Come sempre in questi casi, gli utenti si sono "spostati" su X, che sembra sempre meno vulnerabile e che diventa un rifugio per chi cerca informazioni o per chi semplicemente ironizza. «Twitter come sempre unica certezza per capire se c'è un Instagram down», si legge in un post. I problemi comunque hanno riguardato tutta Europa.