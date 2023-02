Martedì 14 Febbraio 2023, 07:40

«La vittoria di Francesco Rocca è una conquista per il Lazio, e un successo di un centrodestra che si è dimostrato coeso e compatto. Ora possiamo finalmente guardare con fiducia al futuro, con la Lega che avrà un ruolo importante nella guida della Regione». A dirlo è il deputato Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone fino a qualche mese fa: «Il risultato ottenuto dal partito dimostra come la classe dirigente che esprimiamo, iniziando dalle province dove abbiamo toccato percentuali dal 13 al 20, sia una risorsa per l'intera alleanza di centro destra. Soprattutto, archiviamo definitivamente quel finto modello di gestione della sinistra sul Lazio che ha generato continue sui emergenze rifiuti, ospedali in ginocchio, zero sviluppo infrastrutturale. Oltre ai ben noti 10 miliardi di mutui da rifondere per i prossimi anni. Finalmente, il Lazio ha voltato pagina».

Sempre sul fronte Lega l'intervento della deputata Simonetta Matone: «Si chiude una stagione amministrativa che ha devastato il Lazio, dagli ospedali ai rifiuti fino ai bilanci, la cui responsabilità è solo e soltanto del Pd, di Zingaretti e compagni. Se ne apre una all'insegna del buon governo, forte di una coalizione di centrodestra compatta. Con la Lega che sarà sicuramente protagonista nei prossimi 5 anni. Congratulazioni, e buon lavoro presidente Rocca».

Plaude al successo anche il deputato di Fratelli d'Italia, Aldo Mattia: «La netta vittoria del centrodestra nel Lazio e in Lombardia, a distanza di pochi mesi dalle elezioni politiche, dimostra che gli italiani continuano ad essere dalla nostra parte. Nel Lazio, in particolare, il successo del neo presidente Francesco Rocca è la conferma dell'incapacità della sinistra di governare. Siamo certi che Rocca saprà rimediare ai tanti errori che purtroppo si troverà a gestire. Dopo quattro mesi di governo il messaggio che arriva è chiarissimo».

«Per me è anche un riscatto dopo cinque anni di opposizione - dice la deputata ed ex consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo - La vivo doppiamente bene. Rocca sarà un presidente straordinario e potremo dare al governo Meloni un interlocutore ancora più forte di quello che ci sarebbe stato con ogni altro candidato».