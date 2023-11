Scoprono un ordigno bellico durante i lavori in casa, intervengono gli artificieri

Intervento in mattinata degli artificieri in una abitazione del centro storico di Anagni. I proprietari, facendo dei lavori, avevano trovato un ordigno ed hanno segnalato la cosa ai carabinieri. Sono arrivati gli artificieri, hanno visto che si trattava di un ordigno della seconda guerra mondiale (sembra una bomba a mano), ma hanno constatato che non c'era più materiale esplosivo all'interno ed era quindi inerte. Hanno comunque provveduto a togliere l'ordigno dalla abitazione privata.