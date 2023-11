Sabato 4 Novembre 2023, 09:31

L'ultimo episodio in ordine cronologico si è verificato giovedì sera in località San Magno, a poche centinaia di metri dal centro storico. I proprietari di casa erano usciti per andare al cinema con gli amici. Quando sono tornati, intorno alle 23, l'amara sorpresa di trovare la finestra forzata e la casa devastata. Tutti i cassetti erano stati aperti ed il contenuto gettato a terra. Ad una prima ricognizione, come detto, per fortuna, sembra che non molto sia stato portato via: alcuni gioielli, vari effetti e personali di grandi valori affettivo, ma per il resto non altri danni, al di là della rabbia.

PALIANO

Furti a tappeto nelle zone periferiche. Stavolta a farne le spese e a rimanere sveglia tutta la notte per la paura è stata una famiglia che abita a Terrignano. Mercoledì intorno alle 17,30 la proprietaria era entrata in casa, dove sono in corso lavori di sistemazione della zona giorno, e ne era uscita subito dopo aver chiuso finestre e persiane. Di ritorno dal lavoro, il marito ha aperto la porta per salire al piano superiore quando ha sentito delle voci provenire dalle stanze. "Chi è?" ha chiesto salendo sulle scale. A quel punto, i ladri sono scappati dalla veranda e, passando attraverso un uliveto sottostante, sono saliti su un'auto per poi darsi, indisturbati, alla fuga. «Erano in due racconta il proprietario e hanno pure risposto sarcasticamente alla mia domanda pronunciando "amici" con un accento straniero. Da come sono andate le cose sospetto conoscessero i nostri movimenti». Un quarto d'ora. Tanto è bastato loro per mettere tutto a soqquadro riuscendo a portare via un bottino magro e lasciare tanta paura nei proprietari e nei due figli piccoli della coppia. In località Mole, nei giorni scorsi i malviventi hanno visitato altre sei abitazioni. Arrampicandosi sul discendente dove scorre l'acqua piovana, sono entrati nella camera da letto di una casa con i proprietari che si trovavano in soggiorno. Solo per un caso la moglie è andata in camera e ha trovato la porta spalancata e ha dato l'allarme.

E ancora ieri mattina, nella zona dell'ex stazione tre persone sono state messe in fuga da un passante che le ha notate mentre stavano scavalcando la recinzione di un'abitazione.

SORA

A Sora invece ladri in azione nel tardo pomeriggio di martedì in zona San Domenico Borgonuovo. Ignoti si sarebbero introdotti nell'abitazione di un commerciante dove avrebbero rubato diversi oggetti preziosi e di valore per un bottino a quanto pare consistente. Nello stesso frangente sarebbe sparita anche la targa di una vettura parcheggiata in quei pressi. Non è chiaro se i due episodi siano collegati tra loro. Generalmente la targa asportata dai malviventi viene riciclata' e applicata alla vettura dei malintenzionati per mettere a segno furti o rapine, solitamente in altre zone.