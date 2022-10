Omicidio Willy, accolta istanza difensore Gabriele Bianchi: nuovi esami istologici

La Corte d'Assise di Frosinone ha autorizzato la difesa di Gabriele Bianchi, uno dei quattro

condannati per la morte di Willy Monteiro Duarte, all'esame dei «vetrini istologici preparati a seguito dell'esame autoptico» svolto sul corpo del giovane morto nel settembre del 2020 a

Colleferro, «al fine di eseguire nuovi esami» sui campioni. L'attività sarà svolta dal consulente della difesa alla presenza del consulente del Pm e di eventuali altri interessati. Il via libera è stato dato dopo una istanza presentata dai nuovi difensori dell'uomo condannato in primo grado, assieme al

fratello Marco, all'ergastolo. Nella sentenza del luglio scorso i giudici hanno, inoltre, condannato a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 Mario Pincarelli.