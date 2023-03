Lazio, scelto il sostituto di Bianchessi: ci sarà Alberto Bianchi a capo del settore giovanile

Si è consumato nell’ultimo weekend un incontro tra Lotito e Fabiani per fare un punto sul futuro. Il direttore generale della Primavera e della Lazio Women insieme ad Enrico Lotito, ha preso tempo perché è corteggiato anche da altre squadre (vedi la Ternana) e a fine stagione vuole vederci più chiaro. Eppure la decisione sul nuovo responsabile del settore giovanile del club lascia pensare che tutto andrà per il meglio.

Lazio, Alberto Bianchi scelto come responsabile del settore giovanile

A maggio Mauro Bianchessi lascerà il timone, come da lui stesso reso noto attraverso un messaggio girato a tutti i giovani calciatori biancocelesti. In poco tempo però, la Lazio ha già scelto il sostituto e ce l'ha già dentro casa. Si tratta di Alberto Bianchi, uomo vicino a Fabiani, è già tutto deciso. Si tratta di un ex difensore centrale che ha passato tutta la carriera in Serie C con le ultime due stagioni alla Salernitana, dove si è incrociato proprio con l'attuale dg di Lazio Primavera e Women. In seguito, Bianchi ha deciso di rimanere nel mondo del calcio come dirigente e Fabiani lo ha già portato con sé in questa stagione nella Capitale con l'under 19 biancoceleste. Da maggio invece avrà in mano tutto il settore giovanile ufficialmente, ma da oggi lo diventa in maniera effettiva, sperando che le nuove leve possano ulteriormente dare un contributo e frutti al più presto.