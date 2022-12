Martedì 13 Dicembre 2022, 08:33

La figlia reclama la sua parte di eredità, ma la madre la minaccia e offende: settantenne a processo. Sembra impossibile che una madre possa preferire un figlio ad un altro. Ma quando succede il sentimento che prova colui che è stato messo da parte è devastante. Lo sa molto una donna di 50 anni residente a Frosinone che a suo dire, aveva sempre vissuto all'ombra della sorella. La cinquantenne aveva fatto di tutto per piacere alla madre, per essere una brava figlia e soprattutto aveva fatto di tutto per farsi amare. Ma la donna, che oggi ha superato la settantina, non appena ne ha avuto la possibilità ha firmato un vitalizio a favore della figlia prediletta. Molto spesso tra madre e figlia c'erano stati scontri verbali molto accesi. Quando faceva notare alla genitrice tutte le sue mancanze, quest'ultima cominciava ad inveire contro di lei dicendole che non le doveva nulla e che se avesse continuato ad importunarla con le sue lamentele avrebbe ammazzato di botte lei ed il marito che si era schierato al suo fianco. Minacce condite da offese del tipo che fosse una donna di facili costumi che nessuno stimava. Parole che la donna non era riuscita proprio a perdonare. Sentirsi dire da una madre che era una poco di buono soltanto per giustificare le sue scorrettezze era veramente troppo. Per tale motivo ha fatto scattare la denuncia per il reato di minacce e diffamazione. Quello che aveva fatto la madre nei suoi confronti era veramente inaccettabile.

L'avvocato di fiducia Luca Solli che ha seguito il caso ha raccolto una copiosa documentazione volta a dimostrare le innumerevoli minacce che l'anziana quotidianamente rivolgeva alla figlia. E proprio nei giorni scorsi, a conclusione delle indagini è stata fissata l'udienza di rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico. La madre di è finita sotto processo. Una situazione che ha lasciato l'amaro in bocca alla parte offesa.

Marina Mingarelli

