Martedì 11 Giugno 2024, 07:00

I vicini li sentivano discutere spesso, l’ultima lite l’altra notte. Poi la notte è stata illuminata a giorno dalle sirene dell’ambulanza e della pattuglia dei carabinieri. Lei era morta, lui era stato portato in caserma per essere ascoltato. È ancora avvolto nel mistero il decesso di Elena Scurtu, 54 anni, di origini rumene. La donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione in via Baisi, un vicolo che si trova nei pressi dell’Arco Campagiorni, nel cuore del centro storico di Frosinone.

A chiamare i soccorsi, intorno alle 3 di notte, è stato il convivente, O. R., 55 anni. L’uomo si guadagna da vivere come imbianchino. L’altra notte, quando sono arrivati sul posto, gli operatori del 118 e i carabinieri lo hanno trovato in stato di choc. Non era lucido. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Era sdraiata sul letto. Medico e infermieri hanno provato a rianimarla, ma è stato inutile. Al loro arrivo, il cuore della donna aveva già smesso di battere.

L’ipotesi, diffusa in mattinata da alcuni siti web, secondo cui la donna sarebbe stata accoltellata è stata smentita dal Comando provinciale dei carabinieri. Anzi, stando a quanto trapela dagli ambienti investigativi, sul corpo della donna non sarebbero stati trovati segni di percosse o ferite di arma da taglio. Se ne saprà di più dopo l’autopsia disposta dal sostituto procuratore Vittorio Misiti che coordina le indagini. L’incarico al medico-legale sarà conferito questa mattina. Subito dopo l’autopsia sarà effettuata presso l’obitorio dell’ospedale “Spaziani” dove ora si trova la salma della 54enne.

L’INTERROGATORIO

Resta sotto la lente la posizione del compagno. Mentre nell’abitazione di via Baisi erano al lavoro i carabinieri della Scientifica per raccogliere impronte ed altri elementi utili alla ricostruzione, l’imbianchino di 55 anni è stato portato in caserma. L’uomo, a quanto pare, non era lucido. Stando agli elementi raccolti, il rapporto della coppia era parecchio burrascoso. Discussioni, anche animate e violente, erano frequenti tra di due. L’ultima ci sarebbe stata domenica notte, prima della chiamata al 118, ma all’arrivo dei soccorritori la donna era già morta. In casa, al momento dei fatti, c’erano solo l’imbianchino e la vittima.

L’uomo ha raccontato di essersi svegliato nel cuore della notte e di avere visto il corpo della sua compagna nel letto oramai privo di vita. «Era immobile, ho chiamato subito i soccorsi», ha aggiunto l’uomo. Il 55enne, dopo l’interrogatorio durato un paio di ore, è stato rilasciato. Nei suoi confronti non è stato adottato alcun provvedimento. Allo stato non ci sarebbero elementi che farebbero propendere per l’ipotesi dell’omicidio. Il quadro dovrebbe essere più chiaro dopo l’autopsia che chiarirà se la donna sia morta per un malore al culmine dell’ennesima lite o per un atto violento, per soffocamento ad esempio, unica eventuale ipotesi compatibile con il fatto che sul corpo della donna non sono stati trovati segni di percosse o ferite di armi da taglio.

Quando si è diffusa la notizia della donna trovata morta nel centro storico di Frosinone, la mente per un attimo è tornata al maggio di due anni fa, quando in un’abitazione di via Garibaldi, sempre nella parte alta del capoluogo, Romina De Cesare venne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato, Pietro Ialongo, condannato nel marzo scorso a 24 anni di carcere per omicidio volontario. Ma per ora, come detto, rispetto a quanto accaduto in via Baisi l’altra notte, è stata esclusa l’ipotesi di un femminicidio.