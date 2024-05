Brad Pitt, la figlia Vivienne rinuncia al cognome del padre: è la terza dopo i fratelli Zahara e Pax (che hanno seguito l'esempio della madre Angelina Jolie)

Vivienne, la terza figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha deciso di seguire Maddox e Zahara rifiutando il cognome del padre. in un programma del musical di Broadway The Ousiders prodotto dalla madre, la teenager ha deciso di farsi chiamare semplicemente Vivienne Jolie e non Jolie-Pitt.

Suri Cruise “rinnega” papà Tom: «Ha rifiutato il suo cognome». Il gesto in omaggio a mamma Katie Holmes

La vicenda

Vivienne ha deciso di rifiutare il cognome del padre Brad Pitt, tenendo solo quella della madre Angelina Jolie. L'anno scorso aveva cancellato il cognome paterno anche Zahara, la sorella maggiore di Vivienne e prima di lei lo aveva fatto Pax, oggi 20 anni, dopo aver detto che il padre era :«Un terribile essere umano». Brad Pitt e Angelina Jolie dopo 12 anni di relazione, nel 2016 avevano deciso di comune accordo la separazione.

La scelta

Zahara, Pax e Vivienne avrebbero seguito l'esempio della mamma: Angelina Jolie, nata Angelina Jolie Voight, rinunciò al nome del padre all'inizio della sua carriera di attrice facendosi chiamare con il nome della madre anche per prendere le distanze dal padre con cui aveva avuto un rapporto tormentato dopo il divorzio dei genitori. C'è una battaglia legale ancora in corso che potrebbe risolversi entro l'estate dopo che Brad Pitt avrebbe rinunciato alla custodia primaria dei ragazzi. Si tratterebbe di un compromesso necessario per non lasciare la custodia totale a cui puntava l'ex moglie.