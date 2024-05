Venerdì 31 Maggio 2024, 08:15

Una bambina “invisibile”. Servizi sociali, pediatra, scuola, parrocchia, per tutti questi segmenti centrali nella crescita di una persona, la piccola di 8 anni era sconosciuta. Da un paio di anni viveva a Sambuceto, ma la vita della bambina era incredibilmente schermata agli occhi delle istituzioni, ma non per questo meno vivace, piena. È comunque una bambina molto amata, ma cresciuta in un contesto familiare non ideale, esploso in tutta la sua drammaticità con l’arresto di madre, padre e fratello di 17 anni per spaccio e armi dopo che in casa il 19 aprile sono stati trovati 300 grammi di hashish e due pistole, una addirittura carica.

L’ALLONTANAMENTO

Da quel giorno la bambina è stata allontanata dal contesto familiare - dove vive anche la sorella più grande di 20 anni, estranea ai fatti - e affidata ai servizi sociali del Comune di San Giovanni Teatino dopo che il giudice minorile ha sospeso la potestà genitoriale ai due coniugi arrestati. Al padre della bambina, dopo la convalida, è stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, che sta scontando in un’abitazione di Pescara. La madre di 36 anni, dopo l’interrogatorio di garanzia, è stata liberata con obbligo di dimora a Sambuceto, mentre il figlio 17enne è stato affidato a una comunità per minore all’Aquila.

LA PAURA

Il non poter vedere più liberamente la figlia e la prospettiva di perdere definitivamente la patria potestà dopo che il Tribunale dei minori ha avviato un procedimento per la revoca hanno minato le certezze della mamma. Spaventata, nervosa, la donna sabato sera ha rapito la figlia che dormiva a casa della nonna, alla quale la bambina era stata affidata, insieme agli zii materni, dalle 19 della sera al mattino successivo e tutti i weekend. Durante il giorno, invece, era affidata a un centro semi residenziale dove aveva iniziato ad andare a scuola, per la prima volta a 8 anni, ed era stata visitata da un pediatra che non aveva mai avuto fino a quel momento. Questa vita al “buio” era dovuta, in parte, al fatto che la piccola non è stata vaccinata per volontà della mamma che aveva paura di reazioni allergiche. Ora che la vita della bambina stava finalmente sbocciando, il rapimento l’ha riportata dentro un vortice di insicurezze e pericoli che una fuga comporta. Mamma e figlia sono ricercate, anche dall’Interpol, in Germania dove la donna ha parenti da parte del marito. Unico indizio, due biglietti del Flixbus Bologna-Monaco, obliterati.