Negozio di abbigliamento distrutto dal fuoco, paura in via Marittima

Un incendio ha distrutto il negozio Polly Boutique di via Marittima, a Frosinone. Le fiamme sono divampate intorno alle 12 di oggi, 5 ottobre, e a dare l'allarme sono stati i residenti del piano superiore dell'esercizio richiamati dal denso fumo.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e stanno svolgendo gli accertamenti sulle cause del rogo. Le fiamme sono divampate quasi certamente per un corto circuito sviluppatosi nei pressi della cassa.

Al momento dell'incendio il negozio era chiuso, la commessa era uscita per andare a prendere della merce. Ingenti i danni, ma per fortuna non ci sono feriti né intossicati. Si sta valutando se il piano superiore ha subito lesioni causate dal caldo sprigionato dall'incendio.

Intervenuta anche la polizia locale.