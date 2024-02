Roma, devastato il CPR di Ponte Galeria dopo il suicidio del 22enne

Lunedì 5 Febbraio 2024, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 13:17

Cpr distrutto a Roma. Disordini a Ponte Galeria, centro devastato, auto incendiate, 14 gli arrestati. Parallelamente è stata condotta un'indagine per arrivare all'identificazione dei responsabili dei danneggiamenti e dei lanci di oggetti; sono stati fermati ed arrestati dalla polizia di stato e dall'Arma dei carabinieri 14 ospiti di nazionalità marocchina, pakistana, guineana, cubana, cilena, senegalese, tunisina, nigeriana e gambiana, 6 dei quali provenienti dal Cpr di Trapani.

Tre le persone ferite tra le Forze dell'Ordine: due carabinieri, a causa di alcuni traumi hanno avuto 5 e 7 giorni di prognosi, mentre un Caporalmaggiore dell'esercito ha riportato la rottura del tendine di un braccio ed è stato refertato con 30 giorni di prognosi. Da una prima stima dei danni risultano abbattuti almeno 2 muri di separazione tra i settori, per i cui danneggiamenti sono state usate come arieti le cabine telefoniche; sono state distrutte le serrature di altre porte di sicurezza, oscurate e distrutte 8 telecamere di videosorveglianza, devastata la stanza in uso ai carabinieri, distrutta e parzialmente incendiata un'auto della Polizia di Stato, oltre ad altri mobili e materassi.