Perugia, bus distrutto dalle fiamme: traffico deviato

PERUGIA Un autobus di linea alimentato a metano è stato distrutto dalle fiamme sabato pomeriggio tra Ponte della Pietra e San Vetturino. Il bus era vuoto e, condotto da un meccanico dell'azianda, era diuretto al deposito. Per cause in corso di accertamento si è scatenato un incendio, molto probabilemnte nel vano motore, e il bus è andato distrutto. Sul posto i vigili del fuoco; mentre polizia municipale e carabineri hanno bloccato il traffico dall'letzza della Marscianese e di via Settevalli. Il fuoco ha raggiunto anche le sterpaglie a bordo strada e un terreno vicino. Non ci sono danni alle persone.