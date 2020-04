Pescara, si schianta contro il ponte: distrutto furgone a noleggio

Non prende bene le misure e distrugge furgone a noleggio. E' successo lungo la Golena nord, sotto l'arcata bassa di ponte Risorgimento. Capita spesso lì. Questa volta probabilmente l'autista, inesperto alla guida del furgone noleggiato, ha preso in pieno l'arcata. Illeso il conducente, furgone distrutto.

Rieti, è morto Aaron il cane-eroe tra le macerie di Amatrice

La polizia stradale ha provveduto a mettere in sicurezza la strada. L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata senza conseguenze per il traffico, inesistente in questi giorni. Il furgone era vuoto, quindi non ci sono neanche danni per l'eventuale merce trasportata.



Ultimo aggiornamento: 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA