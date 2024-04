Musei, arte e biblioteche. Approvato al piano del Governo: 5 milioni per la Ciociaria

Cinque milioni alla Ciociaria per interventi nei musei, aree archeologiche, biblioteche, siti di belle arti e paesaggio. Tra i mille interventi previsti nel decreto firmato dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel programma triennale dei lavori pubblici nel triennio 2024-2026 ci sono numerosi cantieri da avviare in provincia di Frosinone per un totale di circa 5 milioni di euro. L’importo complessivo dei lavori in tutto il territorio nazionale è pari a 235.424.970,15 euro. Per il solo 2024 l'importo finanziato, con risorse di bilancio del Ministero della Cultura, è di 63.710.789,33 euro. Nella ripartizione dei fondi la parte del leone l’ha fatta il Lazio che ha visto approvare il finanziamento di 133 progetti per 38.844.632,56 di euro. Di questi progetti, 30 riguardano in aree e siti che ricadono in provincia di Frosinone.

I SITI

Le aree archeologiche ciociare interessate da lavori di bonifica dalla vegetazione infestante e dal recupero del patrimonio edilizio sono sette e si trovano a Sora, Cassino, Ceprano, Supino, Castro dei Volsci, Arpino e Casalvieri. A questi, nel settore “archeologia” si aggiunge lo scavo, il restauro e interventi per la fruizione del cosiddetto “Arco di Marcantonio” ad Aquino per un totale di 1 milione e 150mila euro nel triennio. Nel settore “belle arti e paesaggio”, gli interventi conservativi, di messa in sicurezza e di restauro a Collepardo (Santuario Madonna delle Cese e Monastero di S. Domenico), Sant’Elia Fiumerapido (chiesa S. Maria Maggiore), Veroli (basilica di S. Salome), Anagni (cattedrale), Ausonia (Santuario Madonna del Piano), Fiuggi (chiesa di S.

Biagio) e Vico nel Lazio (chiesa di S. Michele), Castrocielo (chiesa di S. Rocco), Roccasecca (chiesa di S. Tommaso), Casalvieri (chiesa di S. Giovanni Battista ed Evangelista) Arce (Santuario di S, Eleuterio), Castro dei Volsci (chiesa di S. Nicola) ammontano a un importo complessivo di 2 milioni e 270mila euro. Più di 1 milione e 330mila euro andranno alla Certosa di Trisulti e al museo archeologico di Cassino. Infine, ai progetti per le biblioteche di Casamari, di Montecassino e di Trisulti nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti interventi per circa 218mila euro.

IL MINISTRO

«Il piano triennale 2024-'26 - dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - rappresenta l'architrave dell'impegno finanziario che abbiamo a disposizione per intervenire concretamente per tutelare e valorizzare il ricchissimo patrimonio culturale della Nazione. Nostra cura, con la collaborazione delle strutture periferiche del Ministero, sarà quella di seguire l'andamento di questi interventi e provare a reperire ancora maggiori fondi per poter aggiungere altri progetti a quelli per ora inseriti nel piano».

Al Ministro Sangiuliano sono arrivati i ringraziamenti del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: «Il piano assegna al Lazio oltre 38 milioni di euro per finanziare di 133 progetti. Si tratta di un segnale di grande attenzione da parte del Governo nei confronti delle bellezze naturali, paesaggistiche e culturali della nostra regione – aggiunge Rocca - Grazie a questi stanziamenti si potranno, infatti, realizzare interventi di assoluta importanza».