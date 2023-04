Msg Campano, svastica in piazza: identificati cinque giovani

I carabinieri della stazione di Monte San Giovanni Campano hanno identificato cinque minorenni di età comprese tra i 15 ed i 17 anni, accusati di avere divelto i tappetini in gomma nel parco giochi di località Colli per comporre una gigantesca svastica nella vicina piazza Aldo Moro durante la notte tra sabato e domenica di Pasqua. All'identificazione si è arrivati attraverso le testimonianze raccolte dai carabinieri che ora stanno predisponendo la convocazione in caserma dei genitori per informarli dell'accaduto ed ultimando un'informativa per la Procura dei Minori. Escluso il movente politico, secondo chi indaga si è trattato di un gioco della cui portata i ragazzi non si so resi conto. A loro carico c'è una denuncia contro ignoti per 'danneggiamento della cosa pubblicà formalizzata dal sindaco Emiliano Cinelli. Che nelle prossime ore valuterà se chiudere la questione con delle scuse pubbliche e facendo riparare il parco ai ragazzi.