Sei abitazioni prese di mira dai ladri la stessa sera a Morolo , due i colpi a segno. I furti sono avvenuti tra le ore 20 e le 23. Il primo colpo tentato è avvenuto in una villa a Valle Sant'Angelo di proprietà di una coppia di pensionati. I ladri, mentre i proprietari erano in casa al piano terra, avevano piazzato una scala per raggiungere il balcone al piano superiore, quando la proprietaria è uscita per prendere la legna per il camino e ha visto quattro persona, tra le quali una donna. L'anziana ha urlato e i malviventi sono fuggiti a bordo di una Audi bianca condotta da una donna. Un altro furto è stato messo a segno nella villa di una coppia di imprenditori che si trovava in casa con i figli. I ladri, approfittando di un cumulo di terra, sono riusciti ad entrare al piano superiore dopo aver rotto una finestra. Hanno portato via denaro in contante ed oro. Poi la fuga. Da lì la banda si è spostata in contrada la Selva dove ha tentato altri due furti, uno dei quali in una villa di un anziano già stata presa di mira dai ladri circa due mesi fa. Mentre i carabinieri raccoglievano le testimonianze e facevano i dovuti accertamenti per trovare qualche traccia dei ladri, la banda si è spostata nella parte più bassa del paese in Morolense. Qui sono riusciti a mettere a segno il secondo colpo della serata ai danni di una villa di un professionista. L'uomo stava facendo la doccia mentre la moglie e due figli erano usciti per partecipare ad una festa di compleanno. I ladri sono entrati da una finestra hanno messo a soqquadro l'abitazione ed hanno portato via oro, soldi e gioielli. Oggetti di valore che erano conservati in una cassaforte la cui chiave i ladri avevano trovato in un cassetto. Quando se ne è accorto ha provato a chiudere i ladri in casa ma sono riusciti a fuggire sfondando una porta. Un altro colpo è stato tentato ai danni di una famiglia di imprenditori. Erano fuori casa per lavoro. I ladri entrati dal portone principale hanno messo a soqquadro la villa con notevoli danni. Il fatto abbastanza strano che hanno lasciato sia orologi, oro ed oggetti di valore che non sono stati portati via. Cercavano denaro in contante. Hanno lasciato tutti i cassetti aperti senza portare via nulla, forse allarmati dal passaggio di una pattuglia dei carabinieri. Infine sempre nella serata di ieri è stato messo a segno il furto in una villa di Ferentino di proprietà di un avvocato.