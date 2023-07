“Ennio Morricone Tribute”e “La Traviata” il 23 e il 24 agosto con il maestro Filippo Arlia al Teatro Antico di Taormina

Il fascino millenario del Teatro Antico di Taormina e l'emozione della musica dei maestri Ennio Morricone e Giuseppe Verdi. Il 23 agosto alle 21.30 ecco l'Ennio Morricone Tribute e il 24 agosto, alla stessa ora, La Traviata.



Sarà un viaggio emozionante fra le celebri musiche del compositore italiano più famoso al mondo. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e semplici di Ennio Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni a volte liriche e a volte brillanti, ma sempre affascinanti.

L’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano omaggiano il grande compositore con un concerto che proporrà alcune delle sue opere più celebri ed amate. A dirigere sarà il maestro Filippo Arlia.

Il giorno seguente ancora emozioni con il maestro Filippo Arlia che dirige, in forma di concerto, La Traviata di Giuseppe Verdi, sempre con l'Orchestra Filarmonica Della Calabria e il Coro Lirico Siciliano.

Nel ruolo dei protagonisti Christelle Di Marco per Violetta Valery, Mario Cassi per Giorgio Germont e Francesco Castoro per Alfredo Germont. Con loro il corpo di ballo flamenco di Murcia (Spagna).