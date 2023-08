Violento scontro questa sera, 29 agosto, intorno alle 20 lungo la via per Casamari a Frosinone. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine, sono state coinvolte una Citroen C3 condotta da una giovane ed una Fiat Monovolume. Feriti i due conducenti delle vetture, fortunatamente non in modo grave. Traffico in tilt